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Преодоление кризиса и успех. Коронавирусная ситуация в Швейцарии

, 12:06 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Преодоление кризиса и успех. Коронавирусная ситуация в Швейцарии
фото: соцсети

Ещё два месяца назад швейцарцы с ужасом говорили о своём будущем и боялись выйти на улицы. Ведь в недалёкой от них Италии вирус ежедневно уносил жизни нескольких тысяч человек. 

Общая ситуация была катастрофической. Но уже сегодня в Швейцарии действует вторая фаза снятия ограничений. Третья обещает быть задействована уже в начале июня. Сейчас уже вовсю работают рестораны и кафе, открыты все магазины. Жизнь начинает потихоньку возвращаться в прежнее русло. Также из стран ЕС можно спокойно въезжать на территорию Швейцарии, правда некоторые карантинные меры всё ещё остаются. Остаются и бесконечные проверки на состояние здоровья. Сами местные жители очень радуются изменениям к лучшему и надеются на скорейшее избавление от оставшихся ограничений.

На сегодня в стране зафиксировано 30 658 случаев заражения. При этом 27 800 человек уже выздоровели. Они чувствуют себя вполне отлично и стараются забыть все прошедшие муки пневмонии. 1892 человека скончались от осложнений. В основном – это пожилые люди или те, у кого имеются патологии. Несмотря на близость с «опасными» странами Европы, итальянского сценария в Швейцарии так и не повторилось. Правительство активно содействовало гражданам в период эпидемии. На поддержку людей власти ещё в марте выделили до 42 миллиарда евро.

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