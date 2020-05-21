Трамп снова выступил с обвинениями в адрес Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса по всему миру, добавив к этому еще одну провинность КНР – поддержку своего соперника по президентской гонке Джо Байдена.

Американский лидер назвал позором дезинформационную и пропагандистскую атаку Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от коронавируса.

В своем твиттере Трамп написал, что Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что «они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!».

Он также добавил, что Китай «мог бы легко остановить чуму, но не сделал этого».

Ранее президент США подписал указ, дающий право отменять действие регламентов по коронавирусу.