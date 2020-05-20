Как покрывая лабораторию в Китае, рынок морепродуктов объявили источником COVID-19

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20 мая 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Происхождение коронавируса стало одной из причин информационной войны, разразившейся в последнее время между США и Китаем. Хроника развития событий, происходивших в КНР в самом начале распространения COVID-19, дает повод усомниться в официальной версии китайских властей, которая говорит о том, что вирус нового типа появился не в Уханьском институте вирусологии (УИВ), а на городском рынке морепродуктов.

26 декабря 2019 года становятся известны первые результаты анализов пациентов, заболевших неизвестной пневмонией. Свидетельствуют они о том, что больные инфицированы SARS-подобным вирусом, вызвавшим в 2002-2004 годах эпидемию, унесшую жизни 774 человек.

Спустя несколько дней власти Уханя направляют в местный институт вирусологии срочный запрос - проверить все записи, журналы и коллекции вирусов на предмет того, не было ли в УИВ неправильного обращения с экспериментальными материалами, особенно во время утилизации. 30 декабря, еще до начала исполнения поручения властей, руководство УИВ цензурирует свою вирусную базу данных. Большая часть изменений заключается в удалении ключевых слов «живая природа» и «дикие животные», поскольку передача вируса от летучих мышей к человеку через другое дикое животное - это важнейшее недостающее звено в цепи передачи COVID-19.

Днем позже исследовательница Ши Чжэнли, с именем которой связывают возможность искусственного происхождения COVID-19, приступает к проверке своей лаборатории в Ухане на предмет возможной утечки из нее коронавируса. По ее собственным словам, она «ждала этого события последние 16 лет».

1 января 2020 года биолаборатории в Ухане получают распоряжение прекратить испытания нового вируса и уничтожить его образцы. Сотрудник провинциальной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй приказывает лабораториям завершить тестирование образцов нового вируса, уничтожить все существующие образцы и «немедленно прекратить публикацию результатов испытаний и информации о тестах».

На следующий день Национальная комиссия здравоохранения направляет в несертифицированные лаборатории требование уничтожить все образцы имеющихся у них патогенов. Об этом 15 мая рассказал сотрудник отдела науки и образования Национальной комиссии здравоохранения Лю Дэнфэн.

КНР передает в ВОЗ образец генома коронавируса лишь 9 января. ВОЗ информацию не раскрывает. Структура генома коронавируса продолжает оставаться неизвестной для специалистов.

Двумя днями позже биолаборатория Шанхайского центра общественного здравоохранения проводит секвенирование генома коронавируса и выкладывает эту информацию в открытый банк генетических данных о вирусах. Структура генома вируса становится доступной ученым всего мира. 12 января китайские власти закрывают биолабораторию в Шанхае «для ректификации». Она остается закрытой, и по сей день.

Несмотря на энергичные поиски образцов коронавирусов среди животных на рынке Хуанань, ни одно инфицированное животное на нем так и не обнаружено. Сообщение Центра предотвращения болезней Китая от 21 января гласит: «Несмотря на обширные поиски, ни одно животное с рынка до сих пор не было идентифицировано как возможный источник инфекции».

7 февраля скандально известная исследовательница Ши Чжэнли делает громкое заявление, которое сложно связать с наукой:

«Новый коронавирус 2019 года - это природа, наказывающая человеческую расу за сохранение нецивилизованных жизненных привычек. Я, Ши Чжэнли, клянусь своей жизнью, что это не имеет никакого отношения к нашей лаборатории. Я советую тем, кто верит и распространяет слухи из вредных источников в СМИ, а также тем, кто верит в ненадежный так называемый академический анализ индийских ученых, заткнуть свои вонючие рты».

24 апреля КНР отвергает инициативу международного расследования происхождения коронавируса, называя ее политизированной и способной отвлечь внимание стран от борьбы с эпидемией.