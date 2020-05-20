Карантин в Казахстане: скромная финансовая поддержка и разгул правоохранителей

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20 мая 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Уже 27 апреля президент Казахстана объявил о смягчении карантина по всей стране. Были сняты запреты на передвижения граждан по улицам, сняты ограничения в движении транспорта.

С конца прошлого месяца заработали и многие учреждения. С начала мая было разрешено заниматься спортом на улицах, снова открылись торговые центры, адвокатские конторы и парикмахерские. Страна вновь почувствовала себя вполне свободной. Также возобновились и авиарейсы между многими городами Казахстана. С 1 июня ожидается продолжение в программе снятия ограничений.

Но всё же маски и перчатки уже давно стали неотъемлемыми спутниками местных жителей. Ношение защитных средств сохранится ещё долгое время, скорее всего на целое лето. На общую антикризисную поддержку правительство выделило до 4 триллионов тенге. Пострадавшим от введённого режима ЧС были выданы минимальные зарплаты размером в 42,5 тыс. тенге (немного меньше 100 долларов, в переводе на рубли - примерно 7000). На президентскую помощь смогли рассчитывать 8% населения страны. Были увеличены и всевозможные пособия в связи с коронавирусным проникновением. В некоторых регионах местные заявляли про разгул и произвол правоохранителей. Об этом свидетельствуют и видео, показанные местными жителями, на собственных Youtube-каналах.

На сегодня в Казахстане фиксируется почти 7000 заболевших. При этом 3649 человек уже покинули больничные койки и полностью оправились от инфекции. Всего 35 пациентов скончались, в основном это очень пожилые люди или те, у кого имеются патологии. Низкая смертность в стране объясняется слишком поздней вспышкой коронавируса. Во всяком случае, именно об этом говорил главный санитарный врач страны. Выигранное время позволило медикам хорошенько подготовиться к наступлению Covid-19 и предпринять необходимые меры.

Но всё же официальная статистика частенько бывает неверной. В любом случае, время покажет, что же именно произошло на территории Казахстана за весь период эпидемии.