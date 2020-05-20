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Белоруссия на пороге серьёзного экономического кризиса

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия на пороге серьёзного экономического кризиса

Белстат сообщил об итогах развития экономики за первые четыре месяца 2020 года. Уровень ВВП снизился, промышленность упала, положительная динамика развития наблюдается только в некоторых сферах.

Перевозки пассажиров сократились на половину, объёмы перевозок грузов и производство снизились на 7%. Эксперты предполагают, что государство плавно погружается в затяжной кризис. Пандемия «не обрушила в минус» только сельское хозяйство, строительство и торговлю. Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что для восстановления экономики потребуются колоссальные усилия.

Хуже всего экономическая ситуация развивалась в апреле, когда все соседние государства ушли на карантин. Председатель правительства Белоруссии Сергей Румас считает, что восстановление экономики начнётся в июле. Зарубежные государства будут смягчать карантин, открывать внешние рынки.

Таких оптимистических взглядов придерживаются далеко не все эксперты. Ряд аналитиков предсказывают дальнейшее усугубление белорусской экономики, вплоть до сокращения ВВП на 10%. Если правительство не начнёт поддерживать отрасли и компании, то они могут попросту обанкротиться. При этом убыточные и неперспективные государственные компании могут оказаться и вовсе без поддержки, как это часто бывает в Белоруссии.

ПВ

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