Дональд Трамп собирается убрать с оружейного рынка Россию и Китай

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20 мая 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Даже в условиях пандемии COVID-19 Соединенные Штаты готовы нарастить военное производство и объем продаж вооружений, потеснив при этом на мировом рынке Россию и Китай.

США увеличит объем продаваемой оборонной продукции, упростив утверждение военных контрактов с зарубежными странами.

«Америке стоит значительно упростить процедуру продажи оружия за рубеж. Это позволит привлечь тех, кто собирается покупать оружие у России и Китая», - заявил Дональд Трамп.

Руководство США не в первый раз пытается добиться преимущества в конкуренции с основными мировыми партнерами на рынке вооружений. После 2014 года, когда Крым вошел в состав России, в Соединенных Штатах приняли закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Он предусматривает применение со стороны США ограничительных мер в отношении государств, которые заключают с РФ крупные контракты на закупку оружия и военной техники. Из-за действия этого закона от закупок крупной партии российских вертолетов Ми-171 в 2018 году отказались Филиппины, приобретя 16 многоцелевых вертолетов «Блэк Хок» (Black Hawk) у американской компании «Сикорский». В марте 2020 года от контракта с РФ на поставку 11 многоцелевых истребителей Су-35 на 1,1 млрд долл. отказалась Индонезия. В это же время, избегая применения закона CAATSA, покупать у РФ большую партию вертолетов Ми-8 и Ми-17 не стала Мексика.

Тем не менее, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отмечает:

«Несмотря на всё противодействие и санкции, мы двигаемся вперед. У нас хороший задел: на начало этого года портфель заказов оценивался примерно в 55 млрд долл. Уже сегодня можно сказать, что Россия остается в числе крупнейших государств – экспортеров продукции военного назначения и сохраняет второе место после США».

Данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) России оптимизма не внушают. SIPRI утверждает, «что в 2009–2013 годах на российский оружейный экспорт приходилось 27% всего мирового объема торговли оружием, а в 2014–2018 годах доля РФ снизилась до 21%». Заметим, что, по данным института, за это же время в 2014–2018 годах экспорт вооружений в США «вырос на 36% против 30% в 2009–2013 годах. При этом в 2014–2018 годах США превзошли РФ на 75%, тогда как в предшествовавшей пятилетке разрыв составлял 12%». По оценкам стокгольмских экспертов: «Китай является вторым производителем оружия в мире, опережая Россию и уступая лишь США».