Экономика Италии терпит крах в связи с пандемией COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Пандемия коронавируса поспособствовала увеличению долга Италии. Он может вырасти до 200% ВВП. Вернувшимся после карантина на рабочие места гражданам придется помочь экономике своей страны.

В Италии с начала недели возобновилась деятельность почти всего бизнеса, включая магазины, парикмахерские, бары и рестораны. Смягчение карантина, по сравнению с другими странами Западной Европы, здесь началось довольно поздно.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, к концу этого года Италия рискует потерять 9% ВВП. На повестке дня вопрос кредитного рейтинга государства. Ключевым показателем является не просто сумма долга, но и его корреляция с ВВП страны, который стремительно падает. Deutsche Bank прогнозирует увеличение долга Италии до 200% ВВП.

Виной финансовых проблем Рима является не столько беспечная политика расходов, сколько длительное отсутствие экономического роста. Ситуация усугубляется тем, что Италия - самая старая по возрасту граждан страна Европы.

Тем не менее, власти надеются на рядовых граждан и уже просят помочь экономике своей страны покупкой облигаций. Так, в понедельник правительство начало продавать бонды BTP Italia на покрытие потребностей здравоохранения и восстановление экономики. Государство намерено увеличить до 80 млрд евро долю местных мелких инвесторов. Им будет предлагаться гарантия доходности и лояльность в случае возврата незаконно удерживаемых за рубежом средств.

Пока же ведущая роль в финансировании итальянского долга отводится Европейскому центральному банку (ЕЦБ).

По информации Reuters, ЕЦБ принадлежат 20% госдолга Италии, и эта доля продолжает расти.