Россия передала 12 колоколов в дар монастырю РПЦ в Белоруссии

Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в Белоруссии получил в дар от России 12 колоколов на свое 500-летие. Об этом сообщило в среду, 20 мая, посольство РФ в республике.
Уточняется, что вес самого большого колокола, отлитого в России для Белоруссии, составляет 4 200 килограммов, на нем можно увидеть слова: "Попечением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".
Подчеркивается, что посольство РФ откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и посодействовало в осуществлении замысла об изготовлении колоколов в честь юбилейных событий в монастыре.