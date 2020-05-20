Россия передала 12 колоколов в дар монастырю РПЦ в Белоруссии

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20 мая 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

колокола, pixabay.com

Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в Белоруссии получил в дар от России 12 колоколов на свое 500-летие. Об этом сообщило в среду, 20 мая, посольство РФ в республике.

Уточняется, что вес самого большого колокола, отлитого в России для Белоруссии, составляет 4 200 килограммов, на нем можно увидеть слова: "Попечением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".

Подчеркивается, что посольство РФ откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и посодействовало в осуществлении замысла об изготовлении колоколов в честь юбилейных событий в монастыре.