В Таиланде за сутки зарегистрировали один новый случай COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирка, pixabay.com

За сутки в Таиланде был выявлен всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусом страны Тхависин Висануйотхин.

Уточняется, что за минувшие 24 часа в Таиланде вновь не зарегистрировали смертей пациентов с COVID-19.

Уточняется, что единственным новым заболевшим является гражданин страны, 44-летний профессиональный повар тайской кухни, который после возвращения из Бахрейна вывозным рейсом находился в государственном карантине. Симптомов заболевания у мужчины не наблюдается.