«Китай заплатит за это». «Ковидная» ситуация в США и мнение его правительства о вирусной атаке

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19 мая 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ситуация в США с коронавирусной пандемией всё ещё серьёзная. К тому же всё обостряется благодаря масштабному конфликту с Китаем.

Правительство Штатов в полной уверенности, что Пекин лично несёт ответственность за распространение Covid-19. По мнению многих экспертов и учёных США, коронавирус – не что иное, как мощнейшее бактериологическое оружие. Другие эксперты заявляют, что вирус мог быть вовсе и не оружием, а экспериментальной формой жизни, и всё случившееся в Ухани – это «второй Чернобыль».

Пока что вопрос происхождения микроорганизма неясен. В ВОЗ до сих пор так и не получили доступ в Уханьскую лабораторию. Китай реагирует крайне агрессивно и не допускает никого к расследованию. Си Цзиньпин и его руководство едва ли не в открытую заявляли о враждебности по отношению к Штатам. Можно сказать, что ситуация почти достигла уровня Карибского кризиса 1962-го. Третья Мировая может вспыхнуть в любое время, если кто-то из правителей двух держав решится на необдуманные действия.

Обострился и конфликт с Всемирной Организацией Здравоохранения. США обвиняют Гебрейесуса и его директорат в большом количестве жертв во время пандемии. Серьёзно встал вопрос о дальнейшем финансировании этой организации. Местные жители винят во всём правительство Китая. Китайцев там не особенно жаловали и до случившейся трагедии. Их правительство всегда считалось группировкой тиранов, которые дружат с Северной Кореей и сохраняют радикальные коммунистические идеи. А коммунистов в Америке никогда не терпели.

На сегодня в США больше полутора миллиона заболевших коронавирусом. Число умерших стремительно приближается к 100 тысячам, как и предполагал президент Трамп. 359 818 человек успели вылечиться от «ковида» и забыть про само слово «пневмония». Ещё стоит упомянуть и об успехах на коронавирусном фронте. Недавно учёные из фармацевтической компании Sorrento Therapeutics нашли антитело, способное побеждать Covid-19 в человеческом организме за три дня. Эти сведения уже передали для Fox News.