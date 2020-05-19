США планируют совершить государственный переворот в Венесуэле?

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19 мая 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Россия созывает Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией в Венесуэле. США препятствует поставкам в данное государство нефти из Ирана. Тегеран направил в Венесуэлу пять танкеров с нефтью, общей стоимостью более 45 миллионов долларов. Иран не смирился с американскими санкциями и предложил Николасу Мадуро выгодную сделку, которая поможет поддержать экономику обоих государств в условиях пандемии.



Неподалёку от берегов Южной Америки находится группировка американских самолётов, которые проводят военные учения. Иран опасается, что американцы перехватят танкеры с нефтью.



В начале мая в Венесуэлу прибыли вооружённые наёмники американской частной военной компании Silvercorp. В их цели входили захват аэродрома в Каракасе, ликвидация главы государства.



Президент США Дональд Трамп отрицает причастность американцев к каким-либо операциям в Венесуэле. Но это придётся доказывать за трибуной Совета безопасности ООН.



Трамп любыми способами будет добиваться ухода Мадуро с поста главы государства. В Белом доме не исключают сценарий государственного переворота. Россия в этих условиях заинтересована в сохранении стабильности в Венесуэле, исключая повторение истории с ливийским лидером Муаммаром Каддафи.



