Родственника Башара Асада обвиняют в коррупции

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19 мая 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Среди родственников президента Сирии Башара Асада произошёл конфликт. Кузен главы государства Рами Махлуф является руководителем крупнейшей телекоммуникационной компании Syriatel. На протяжении нескольких лет он скрывал от государства доходы и уклонялся от уплаты налогов.



Помимо этого компания, возглавляемая Махлуфом, имеет крупные задолженности перед государством. Официальный Дамаск заинтересован в прозрачной налоговой системе.



Чтобы защитить интересы государства, правоохранительные органы могут прибегнуть к привлечению родственника Асада к ответственности. Компания Syriatel в последнее время столкнулась с определёнными ограничениями. Эксперты предполагают, что это признак конфликтов между родственниками. Дамаск пытается держать дистанцию с владельцем телекоммуникационной компании. Если в алавитской общине произойдут какие-либо изменения, то Асад может лишиться определённой поддержки в правительстве. А если ситуация вокруг Махлуфа не изменится в лучшую сторону, то он может «оторвать от президента страны часть электората». Кузен Асада имитирует «открытость и свободу слова в стране», которой очень не хватает простому населению.



