Родственника Башара Асада обвиняют в коррупции

Среди родственников президента Сирии Башара Асада произошёл конфликт. Кузен главы государства Рами Махлуф является руководителем крупнейшей телекоммуникационной компании Syriatel. На протяжении нескольких лет он скрывал от государства доходы и уклонялся от уплаты налогов.
Помимо этого компания, возглавляемая Махлуфом, имеет крупные задолженности перед государством. Официальный Дамаск заинтересован в прозрачной налоговой системе.
Чтобы защитить интересы государства, правоохранительные органы могут прибегнуть к привлечению родственника Асада к ответственности. Компания Syriatel в последнее время столкнулась с определёнными ограничениями. Эксперты предполагают, что это признак конфликтов между родственниками. Дамаск пытается держать дистанцию с владельцем телекоммуникационной компании. Если в алавитской общине произойдут какие-либо изменения, то Асад может лишиться определённой поддержки в правительстве. А если ситуация вокруг Махлуфа не изменится в лучшую сторону, то он может «оторвать от президента страны часть электората». Кузен Асада имитирует «открытость и свободу слова в стране», которой очень не хватает простому населению.
Аргументы Недели → Самое читаемое
240 имен в «Списке памяти», в России смертность врачей от COVID в десятки раз выше, чем в других странах. Почему это происходит?
Фонд соцстраха: Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за ситуации по коронавирусу
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер