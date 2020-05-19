США вытесняют Россию и Иран с международного газового рынка

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19 мая 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Газовый рынок переживает передел. Новый виток борьбы за сбыт наблюдается в Турции, где Вашингтон пытается вытеснить Тегеран и Москву.



Иранские СМИ обвинили Анкару в нежелании проводить восстановительные работы трубопровода, по которому в Турцию поступало сырьё. Вместо этого газ закупается в США, снижая одновременно закупки у России, несмотря на достроенный «Турецкий поток».



Эксперты напоминают, что цена трубопроводного газа выше поставляемого топлива танкерами. По договору между Ираном и Турцией объём годовых поставок составляет 10 миллиардов кубометров. После того, как в марте текущего года газопровод был взорван, поставки остановились. Иранская сторона рассчитывала восстановить трубу в течение нескольких дней, но запуск перенесли на июнь. Турецкая сторона не планирует вкладывать средства в ремонт.



Такая ситуация сыграла на руку США. Американцы особо заинтересованы в вытеснении иранского газа с турецкой площадки, усиливая тем самым давление на Тегеран. Потеря «турецкого клиента» обойдётся потерей Ирану до 200 миллионов долларов в месяц.



Пока идёт ремонт российского трубопровода, обеспечивающего Турцию голубым топливом, в Анкаре заявили о желании увеличить объёмы закупок газа со спотового рынка. Из-за ограничительных карантинных мер стоимость газа на данном рынке продолжает снижаться.



