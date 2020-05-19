Вирусолог предположил, почему в Китае началась новая вспышка COVID-19

Вирусолог Виктор Зуев объяснил, что могло стать причиной новой вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Врач отметил, что в КНР давно сняли ограничения и начали возвращаться к привычной жизни.
Вирусолог рассказал, что вторая волна вируса могла попасть в Китай извне. «Это может быть связано со случаями завоза», - предположил Зуев. Также он допустил, что немаловажную роль могли сыграть и бессимптомные переносчики коронавирусной инфекции, которые сами не догадываются о том, что заболели.
Ранее Зуев рассказал, кто может в первую очередь получить прививку от COVID-19 после появления вакцины.