Вирусолог предположил, почему в Китае началась новая вспышка COVID-19

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19 мая 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Вирусолог Виктор Зуев объяснил, что могло стать причиной новой вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Врач отметил, что в КНР давно сняли ограничения и начали возвращаться к привычной жизни.

Вирусолог рассказал, что вторая волна вируса могла попасть в Китай извне. «Это может быть связано со случаями завоза», - предположил Зуев. Также он допустил, что немаловажную роль могли сыграть и бессимптомные переносчики коронавирусной инфекции, которые сами не догадываются о том, что заболели.

Ранее Зуев рассказал, кто может в первую очередь получить прививку от COVID-19 после появления вакцины.