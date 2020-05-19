Во Франции усиливаются дискуссии о происхождении вируса

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Режим самоизоляции на территории Франции прекратился ещё 11 мая. Уже начали работать школы и детские сады. Страна постепенно начала возвращаться к привычному образу жизни.

Но всё же кризис и коронавирусная атака серьёзно потрепали французов. Местные жители давно не знали подобной трагедии. Нечто похожее происходило здесь разве что во времена пандемии испанского гриппа. За всю историю эпидемии во Франции умерло почти 30 000 человек. Точная цифра – 28 239. Умирали причём не только пожилые и инвалиды, но и относительно здоровые люди. Не раз проходили новости о смертях среди подростков или молодых людей, у которых не наблюдались никакие патологии.

В любой случае весь жуткий кошмар уже позади. Но из памяти местного населения эти события не выплывут ещё очень долгое время. До сих пор коронавирусные больные продолжаются выявляться на территории республики. Буквально вчера был выпущен новый приказ о закрытии более 50 школ. Властям пришлось пойти на подобные меры из-за подтверждённых случаев заражения у нескольких человек. Заражённых обнаружили не только среди учеников, но и среди школьного персонала и состава преподавателей. Covid-19 ещё не побеждён. Инфекция была остановлена всеми силами, но до конца она не ушла, и некоторые ограничительные меры всё ещё необходимы для страны.

По всей Франции усилились дискуссии о происхождении коронавируса. Все прекрасно помнят о словах великого учёного Люка Монтанье, сообщившего в апреле об искусственном происхождении вируса. Недавно прошли слухи и о возможном занесении вируса на территорию республики ещё в конце прошлого года. Такое предположение было сделано медиками из Кольмара. Часть учёных до сих пор склоняется к мнению о зоонозном происхождении вируса. Но уже большее количество людей оспаривает такую теорию и обвиняет во всём Китай. Нередко цитируют и слова американских представителей. По мнению большинства французов, Трамп и Помпео, публично обвинившие Поднебесную в разработках вирусного оружия, просто не могли пойти на умышленное создание фейков. Эти люди прошли через многое, и их мнение – весьма ценный материал.

На сегодня на территории Пятой Республики всё ещё фиксируется большое количество заражённых. Их число достигает 180 000. 61 728 человек уже оправились от инфекции.