Путин 19 мая поздравил евреев с 26 Ияра и напомнил всем о последствиях попустительства национализму

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19 мая 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Памятник Победы в Нетании, Израиль, кадр youtube

Владимир Путин 19 мая поздравил евреев и всех, кто отмечает 26 Ияра - День спасения и освобождения.

Глава российского государства особо отметил в поздравлении "искренние слова признательности нашим дорогим ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла".

Путин отметил, что праздник 26 Ияра – один из важнейших в еврейском религиозном календаре. По его словам, особым смыслом он наполнен в этом году, так как 75 лет назад отгремели залпы орудий, и закончилась самая жестокая война XX столетия.

"Как и День Великой Победы, День спасения и освобождения – дань памяти беспримерному подвигу солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления", - говорится в его поздравлении.

Путин призвал всех живущих сейчас и будущие поколения "бережно хранить историческую правду о минувшей войне" и "понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии".