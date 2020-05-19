Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Путин 19 мая поздравил евреев с 26 Ияра и напомнил всем о последствиях попустительства национализму

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Путин 19 мая поздравил евреев с 26 Ияра и напомнил всем о последствиях попустительства национализму
Памятник Победы в Нетании, Израиль, кадр youtube

Владимир Путин 19 мая поздравил евреев и всех, кто отмечает 26 Ияра - День спасения и освобождения.
Глава российского государства особо отметил в поздравлении "искренние слова признательности нашим дорогим ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла".

Путин отметил, что праздник 26 Ияра – один из важнейших в еврейском религиозном календаре. По его словам, особым смыслом он наполнен в этом году, так как 75 лет назад отгремели залпы орудий, и закончилась самая жестокая война XX столетия.

"Как и День Великой Победы, День спасения и освобождения – дань памяти беспримерному подвигу солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления", - говорится в его поздравлении.

Путин призвал всех живущих сейчас и будущие поколения "бережно хранить историческую правду о минувшей войне" и "понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии".

ИЧ

В мире

Обнародована запись телефонного разговора Байдена и Порошенко о миллиардной взятке

Обнародована запись телефонного разговора Байдена и Порошенко о миллиардной взятке

Андрей Деркач, депутат Верховной Рады, обнародовал запись разговора между Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого поднимается тема взятки в размере миллиарда долларов

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью