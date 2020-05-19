Порошенко начал хвалить Зеленского

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19 мая 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о продлении на три года запрета российских соцсетей и информационных ресурсов. Под санкциями снова оказались «Mail.ru», «Яндекс», сайты kaspersky.ru, drweb.ru и даже российские вузы, издательства и музеи.

Первый президентский указ о запрете доступа украинцев к российским соцсетям и некоторым интернет-ресурсам был подписан Петром Порошенко 16 мая 2017 года. Документ действовал до мая 2020 года. Сейчас Порошенко, являющийся депутатом Верховной рады и лидером парламентской партии «Европейская солидарность», заявил, что избранная его командой политическая линия доказала свою эффективность: по данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских пользователей, которые ежедневно посещают «ВКонтакте», снизилась с 54 до 10%, доля пользователей сети «Одноклассники» уменьшилась с 35 до 10%.

Порошенко похвалил Зеленского за решение, но посетовал, что с ним тянули до последнего момента. Во время принятия решения о продлении санкций команда президента руководствовалась рекомендациями СБУ.

«Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом», - заявил глава СБУ Иван Баканов.

10 апреля СБУ подала свои выводы на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны, который через месяц поддержал идею продления запрета еще на три года.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что не понимает смысла запрета соцсетей, поскольку существуют технические возможности обойти это решение власти. В интернете есть инструкции, как обойти блокировку: при помощи VPN (Virtual Private Network) и TOR (The Onion Router). По словам старшего консультанта коммуникационного агентства EFCOM Алексея Гордеева, в 2017 году «подростки и люди в зрелом возрасте - ключевые аудитории для «ВКонтакте» и «Одноклассники» - соответственно еще прилагали усилия, чтобы обойти запрет и пообщаться со старыми друзьями в привычной соцсети», затем же «большинству надоели обходные маневры и многие перешли на другие площадки».