Испания снимает запрет на авиарейсы и въезд судов из Италии

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19 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аэропорт, pixabay.com

Власти Испании приняли решение снять запрет на прямые авиарейсы, а также на въезд пассажирских судов с территории Италии, который ранее был введен на фоне распространения коронавируса нового типа.

В сообщении испанского руководства уточняется, что развитие ситуации вокруг пандемии COVID-19 в рамках Европейского союза дает возможность отменить и прекратить действие норм, установивших особые ограничения на рейсы и пассажирские суда из Италии.

В конце апреля власти Испании подготовили план постепенного выхода из карантина, состоящий из четырех стадий. Премьер страны Педро Санчес заявил, что жители смогут вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается в настоящий момент.