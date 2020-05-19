На Гавайях туриста арестовали за селфи на пляже в период карантина

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19 мая 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Stuff

Гавайи, pixabay.com

На Гавайях был арестован и оштрафован 23-летний турист из Нью-Йорка, который сделал селфи на пляже. Оказалось, что молодой мужчина, который должен был находиться на карантине, "выдал себя" фотографией.

Уточняется, что власти Гавайев помещают всех прибывающих на острова отдыхающих на двухнедельный карантин, надеясь избежать распространения COVID-19.

23-летний Тарик Петерс был арестован после того, как в соцсети заметили его снимки с пляжа Вайкики. Сотрудники местного отеля подтвердили представителям прокуратуры, что турист не раз покидал гостиницу. Молодого человека арестовали и обязали выплатить штраф в размере 6 600 долларов США.