А ВОЗ и ныне там: самые громкие скандалы вокруг организации за историю ее существования

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19 мая 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

фото: соцсети

Всемирную организацию здравоохранения давно ругают за непоследовательность, ошибочные решения и недопустимое промедление, которое стоит многих жизней. Многие говорят о бюрократии внутри организации. Поэтому за историю существования ВОЗ было множество различных скандалов.

Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был принят сразу после образования ООН — в 1946 году, а вступил в силу в апреле 1948-го, когда документ ратифицировали все государства-основоположники ООН. С тех пор 7 апреля ежегодно отмечается как Всемирный день здоровья. По идее, ВОЗ отводится ведущая роль при решении проблем глобального здравоохранения, включая подготовку стран к чрезвычайным ситуациям. В организацию входят около 200 стран, в том числе Россия, которые должны соблюдать главный «закон» – Международные медико-санитарные правила. Среди прочего они обязывают страны действовать определенным образом во время вспышек эпидемий.

Уже с начала 90-х для ВОЗ началась черная полоса. Сразу же после избрания в 1988 году японского врача Хироси Накадзимы на пост директора ВОЗ разразился скандал: США обвинили японцев в том, что накануне выборов они купили голоса развивающихся стран обещаниями высоких должностей в Исполнительном комитете ВОЗ и обещаниями финансирования определенных программ. В Вашингтоне потребовали отправить Хироси Накадзима в отставку, чтобы избрать более правильного кандидата.С этого момента практически каждые выборы директоров ВОЗ стали сопровождаться все более откровенными обвинениями в коррупции и торговле должностями.

Затем же грянул новый скандал: тогдашний директор программы ВОЗ по СПИДу Джонатан Манн обвинил руководство организации в умышленном сокрытии масштабов эпидемии ВИЧ-СПИД. Его обвинение заключалось в том, что через 9 лет после первой тревоги, возникшей в США весной 1981 года, эпидемическое распространение СПИДа было зафиксировано в 144 странах мира на всех континентах, в разных группах населения. По официальным данным ВОЗ, в конце 1989 года было зарегистрировано 139 тысяч больных и от 8 до 10 миллионов скрытых вирусоносителей. Тем не менее доктор Джонатан Манн публично обвинил директора ВОЗ в сокрытии подлинных масштабов эпидемии – и число зараженных ВИЧ достигает не 10 миллионов человек, а как минимум 100 миллионов. По словам доктора Манна, человечество просто исчезнет уже к 2000 году, если не найдет способ предотвращать заражения. Позже стало ясно, что истина была где-то посередине позиций конфликтующих сторон: ВОЗ действительно скрывала данные о числе зараженных ВИЧ, но и прогнозы доктора Манна были слишком утрированы и политически ангажированы.

Но это был далеко не первый случай, когда эксперты ВОЗ скрывали данными. К примеру, Международное агентство по исследованию рака (МАИР) — подразделение ВОЗ — было уличено в подтасовке статистики: в частности, эксперты за вознаграждение от различных корпораций «редактировали» списки определенных канцерогенных продуктов, способных вызывать рак.

Не раз подвергалась критике и рабочая группа по подготовке Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Подготовка конвенции велась с 1999 года, и за время работы выяснилось, что табачные компании просили ВОЗ занижать данные по росту числа раковых заболеваний, вызванных курением. Также табачное лобби добивалось отказа ВОЗ от внедрения стимулирующих мер для сокращения спроса на табак, в частности введения новых ограничений на рекламу табачной продукции и на курение на рабочих местах внутри помещений, в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Но самым болезненным ударом по репутации ВОЗ стал скандал с «гриппом». В 2009 году, когда наоборот, ВОЗ поспешила назвать вспышку свиного гриппа пандемией, а она оказалась слабее, чем ожидалось. Началась эпидемия с Мексики, где в марте 2009 года на одной из свиноферм свиньи внезапно заболели, а потом вирус неожиданно мутировал и начал поражать рабочих и обслуживающий персонал. Вскоре новая болезнь начала расползаться по всему миру, а СМИ только усиливали панику: по каналам ТВ шли репортажи о том, сколько людей обратилось в больницы, у скольких выявлено заболевание, сколько умерло и что думают специалисты. Более того, организация настаивала на массовых прививках населения, и многие страны потратили огромные деньги на закупку вакцины от несуществующей пандемии. Только в Америке было закуплено 229 миллионов доз «вакцины», Россия, в частности, также вложила 4 млрд рублей на закупку лекарств. ВОЗ ввела шестой уровень угрозы из шести возможных. Но к осени выяснилось, что пандемии свиного гриппа и не было — жертвами нового штамма вируса гриппа стало 1906 человек во всем мире. Это при том, что ежегодно от других штаммов гриппа в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек. В итоге экспертов ВОЗ заподозрили в банальном сговоре с фармацевтами Roche Holding, которые владели правами и на вакцину. Однако попытки расследовать это дело и найти «концы», оказались безуспешными.

Точно так же ничем закончилось и расследование деятельности ВОЗ, начатое членами неправительственной организации «Врачи без границ», которые обвинили тогдашнюю главу ВОЗ Маргарет Чен в противодействии борьбе с эпидемией болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). ВОЗ обвиняли в чудовищном бездействии во время вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014 году. Тогда в Гвинее, Сьерра Леоне и Либерии эпидемия унесла по меньшей мере 11 300 жизней. По словам международных экспертов, которые впоследствии оценивали допущенные ошибки, ВОЗ была в курсе, что эпидемия, начавшаяся в декабре 2013-го, уже к весне выйдет из-под контроля. Однако несмотря на призывы «Врачей без границ», которые умоляли о помощи, организация объявила ЧС только в августе. Это была «вопиющая небрежность, которая усугубила огромные страдания и умножила жepтвы», – заключили эксперты.

Скандалы преследуют и нынешнего директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, бывшего министра здравоохранения Эфиопии, избранного под давлением Китая. Во-первых, это первый директор ВОЗ, который не работал по врачебной специальности. Адханом еще в 1992 году окончил магистратуру Лондонского университета по специальности «иммунология инфекционных заболеваний», а чуть позже получил докторскую степень Ноттингемского университета (Великобритания) за исследование проблем борьбы с малярией в эфиопской провинции. Но по возвращении на родину он сразу же окунулся в политическую пучину, вскоре став заместителем министра здравоохранения Эфиопии. Во-вторых, выяснилось, что во время его работы в минздраве Эфиопии страну трижды накрывали эпидемии холеры, которые унесли жизни сотен и тысяч людей. Но вот опознать заболевание удалось лишь тогда, когда холера проникла в соседние страны, потому что власти Эфиопии отказывались признавать существование эпидемий и указывали на то, все эти они погибли от вспышек некой «острой водянистой диареи». В-третьих, Тедрос Адханом, который обещал разобраться с коррупцией в ВОЗ, уже в октябре 2017 года — через несколько недель после своего избрания — назначил на должность «посла доброй воли» самого Роберта Мугабе, бывшего диктатора Зимбабве, заслужившего кличку «Людоед». Назначение вызвало широкое осуждение и критику в государствах-членах ВОЗ и международных организациях из-за плохой репутации Роберта Мугабе в области прав человека. В итоге глава ВОЗ был вынужден отозвать свое решение о назначении Мугабе.

Сейчас же наблюдается новая история промахов ВОЗ. Список претензий Америки к ВОЗ огромен. Сейчас все вопросы крутятся в основном вокруг пандемии COVID-19: с момента ее начала ВОЗ, полагают в США, сделала поразительно мало, чтобы прекратить распространение вируса по планете.