В Белоруссии продолжает расти количество заболевших COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

пробирки, pixabay.com

На территории Белоруссии продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию во вторник, 19 мая, предоставило Министерство здравоохранения республики.

За минувшие сутки в Белоруссии выявили 936 новых случаев заболевания COVID-19. Днем раньше суточный прирост инфицированных составил 922 человека. Общее число зараженных достигло к настоящему моменту 31 508.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в республике скончались 175 пациентов. Выздоровели и были выписаны из больниц 10 620 человек.