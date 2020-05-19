Коронавирус в Великобритании : многие поддерживают США в обвинениях Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Великобритании всё ещё страшно и жутко. Коронавирус отступать не желает, и продолжает продвижение по стране, но уже более медленными темпами.

Власти уже начали приступать к смягчению карантина, правда к постепенным. Многие ограничения пока ещё действуют на территории государства. Жители до сих пор надеются на то, что вирус уйдёт скоро, и уже к середине лета Британия вернётся к привычному образу жизни. Однако некоторые аналитики оспаривают подобные суждения. Ведь всё может измениться абсолютно в любой момент. Ещё в конце прошлого года британцев заботили разве что проблемы Brexit и ситуация с мигрантами. Теперь же вся политика отодвинулась на второй, а то и на третий план.

На сегодня в Великобритании 246 406 заболевших коронавирусной инфекцией. Очень многие переносят болезнь в лёгкой или вовсе бессимптомной форме. Почти 35 000 человек уже скончалось, и это не только пожилые и инвалиды. Среди умерших наблюдались и относительно молодые люди, лишь недавно переступившие через порог зрелости. Число исцелённых слишком мало. Их всего чуть больше 1000 человек. Но среди вылечившихся есть и венценосные особы, вроде премьер-министра Джонсона или принца Чарльза. В любом случае ситуация ещё остаётся достаточно сложной. Подобного кризиса Британия не знала со времён Второй Мировой. Ещё стоит отметить, что многие местные считают вирус исключительно китайским лабораторным продуктом, и активно поддерживают Америку в обвинениях Поднебесной.