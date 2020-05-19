Испанцы выстроились в километровые очереди за бесплатными продуктами

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19 мая 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Мадриде люди выстроились в многокилометровые очереди для получения набора бесплатных продуктов. У первых больший шанс получить рис, муку, фрукты, овощи и другое. Один набор выдаётся на семь дней. Чиновники признают, что получателями продуктов являются и представители «среднего класса», которые ранее не предполагали, что будут просить помощи у государства.



В столице Испании в поддержке нуждаются более 80 тысяч граждан. Они выживают только благодаря помощи от социальных служб. Люди получают талоны на приобретение товаров, продуктов. Критическая ситуация характерна не только для Мадрида. В Барселоне нуждающимися признаны более 120 тысяч человек. Многие жители города занимались торговлей. Из-за введения карантина поток туристов схлынул, продавать некому. Большинство испанцев вынуждены отказаться от путешествий в этом году. Количество безработных в стране составляет уже 5,2 миллиона человек. Это рекордный показатель за последние несколько лет.



В Испанской федерации продовольственных банков отметили, что в тяжёлом положении оказалась те, кто жил на нелегальных условиях. Они не были официально трудоустроены. Руководство страны ожидает, что количество людей, нуждающихся в поддержке, будет расти.



