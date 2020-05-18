Жизнь после: куда отправиться после самоизоляции?

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели», Иванова Анастасия ]

kinderberlin.com

Самоизоляция продолжается, а отечественные границы по-прежнему закрыты. Однако Европа начинает постепенно возвращаться к жизни после пандемии. Совсем скоро у нас появится возможность отправиться в любую точку мира. К сожалению, в этом году празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло смазанно. Однако всегда есть шанс наверстать упущенное и проехаться по местам боевой славы в разных странах.

Берлин

Солдат с мечом в руке и девочкой на руках в Трептов парке в Берлине – это не просто символ победы над фашизмом. Это изложение реальных событий – спасение раненым русским солдатом Николаем Масловым немецкой девочки. Такой случай был не один. Только в Берлине советскими солдатами были спасены тысячи детей. Отдайте им дань уважения и посетите это место.

Вена

Один из первых монументов, установленных в Европе, советскому солдату, был установлен в Вене 19 августа 1945 года. С того момента и до сегодняшнего дня муниципалитет Вены следит за порядком и состоянием этого памятного места. Вена помнит: каждый день начищаются до блеска бронзовые буквы «Памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма».

Варшава

В 1950 году в Варшаве было создано воинское кладбище-мемориал с гранитным обелиском памяти советских воинов, и окружено оно городским парком. Здесь захоронены около 24 тысяч советских солдат. Достопримечательность находится в центральной части города. В Гразаново установлен памятник разведчице Анне Морозовой, в Легионово пятерым советским солдатам, числившимися пропавшими без вести.

Нетания (Израиль)

В городе Нетания в 2012 году был открыт мемориал памяти советских воинов. Это не только памятник погибшим во Второй мировой, но и напоминание о том вкладе, который Россия внесла в победу над фашизмом – чтобы помнили.

Братислава

Мемориал советским воинам в Братиславе на холме Славин был сооружен в 1960 году. Центр мемориала – пилон с бронзовой фигурой советского воина-победителя с поднятым знаменем и траурный зал с восьмью барельефами. Здесь покоится около 6 845 павших советских воинов.