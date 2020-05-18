Воровской мир из бывшего СССР мигрирует на Запад

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18 мая 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В торговых центрах Парижа во время карантина отметилось резкое увеличение числа мелких краж. Французская полиция считает, что за этими преступлениями стоит грузинская мафия.

В России и бывших республиках Советского союза основными статьями воровского дохода и пополнения общака были кражи и вымогательства у частных лиц. В Европе уголовники переключились на хищения товаров в респектабельных торговых центрах Parly 2, Galeries Lafayette, Carré Sénart, Val d'Europe и магазинах на бульваре Осман. Преступники используют экранированные металлической фольгой сумки, которые препятствуют срабатыванию рамок-детекторов на выходе из торговой зоны, и похищают смартфоны, элитную парфюмерию и одежду известных брендов.

Такого рода преступления не отягощаются тяжелыми последствиями.

«Мы общались с задержанными у нас в стране представителями криминалитета, которые имели неприятности с законом в Европе. Они считают европейские тюрьмы пионерскими лагерями по сравнению с нашими ИК, а наказание несущественным, - рассказывает оперативник из подразделения по борьбе с квартирными кражами. - Институт более сурового преследования рецидивистов там хоть и существует, но по факту не сильно влияет на тяжесть наказания. Месяц лишения свободы за кражу в магазине - чаще всего максимум, который грозит за магазинную кражу лицу с криминальной репутацией».

О том, что несколько групп магазинных воров связаны с организованной преступностью, стало известно еще в 2015 году во время расследования французской полиции. Тогда на скамье подсудимых оказались 35 уголовников (большинство - грузинского происхождения). На сегодняшний день лишь 14 из 35 членов преступной группировки находятся в заключении. Им инкриминировано отмывание доходов в строительном бизнесе.

По сообщению МВД Грузии, в декабре 2018 года в Лионе были задержаны 20 членов преступного сообщества, в том числе грузинские воры Реваз Сескурия и Миндия Нижарадзе. Полиция инкриминировала задержанным похищение автомобилей, изготовление поддельных документов и торговлю наркотиками.

Высокий уровень жизни европейцев не является основной причиной, по которой грузинские воры в законе мигрируют на Запад. Грузия первой приняла закон о преследовании «воров в законе» за лидерство в преступном сообществе. Недавно подобный закон был принят в России - несколько криминальных авторитетов арестованы, многие подались в бега.