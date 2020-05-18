Эйяфьядлаёкудль отдыхает: ученые предупреждают о глобальных извержениях вулканов

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18 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Обычно глобальные извержения вулканов происходят раз или два в столетие, но в ХХ и в ХХI веках такого не было. Ученые говорят о высоких рисках того, что это может произойти в ближайшее время.

Глобальными считаются извержения, последствия которых ощущались в другой части планеты. Например, температура менялась так, что летом выпадал снег или наблюдались психоделические закаты, что, например, случалось во времена грандиозного извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году.

Объемы извержения ученые измеряют в кубических километрах в твердом эквиваленте. Так, объем извержения известного исландского Эйяфьядлаёкудля составлял всего 0,1 кубического километра. Это довольно много, если не сравнивать с Кракатау - тогда вырвалось порядка 25 кубических километров пород. Когда в Индонезии в 1815 году взорвался вулкан Тамбора, в воздух попало 150 кубических километров.

Тем не менее, и не столь крупные извержения могут доставить массу неприятностей современному человечеству. Например, действующие вулканы представляют серьезную опасность для пролетающих на определенном от них расстоянии самолетов.

«Вулканический пепел - это очень маленькие острые и твердые кусочки, если они попадают в горячие лопасти двигателя, то действуют как абразив, наждачка. Это приводит к тому, что двигатели выходят из строя и самолет может упасть. При этом пилоты могут не заметить, что влетают в такое облако, оно бывает почти прозрачным. Так, например, было 15 декабря 1989-го с «Боингом-747», следовавшим по маршруту Амстердам - Анкоридж - Токио: он пролетел сквозь облако пепла, выброшенное вулканом Редаутом», - рассказал вулканолог, член-корреспондент РАН Иван Кулаков, отметив, что перенос пепла может проходить как на высоте 10 километров, где летают самолеты, так и в стратосфере - это порядка 80 километров.

По словам специалиста, в 1815 году извержение вулкана Тамбора, расположенного на острове Сумбава в Индонезии, стало крупной мировой катастрофой.

«Извержение сопровождалось оглушительным взрывом, звук которого был слышен на расстоянии порядка 2,5 тысяч (!) километров. Туча пепла заволокла огромную территорию, кромешная тьма опустилась на область радиусом примерно 600 километров. Это привело к явлению, которое в науке называют «год без лета», - рассказал Иван Кулаков.

Самым значимым суперизвержением ученые считают извержение вулкана Тоба 74 тысячи лет назад в Индонезии на острове Суматра. Его объем составил 2800 кубических километров. По одной из гипотез, после него на планете осталось не более 10 тысяч наших дальних предков - тех, чей мозг оказался более совершенным и кто смог приспособиться к новым условиям. Более того, предполагается, что именно это стало толчком к развитию человека разумного.