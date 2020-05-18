Южнокорейским футболистам скучно гонять мяч при пустых трибунах. На помощь пришли куклы для взрослых и стало гораздо веселее

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Reuters

Футболистам слишком скучно гонять мяч по полю без настоящих болельщиков на трибунах. Нет драйва, нет эмоций и ожидаемых воплей: «Гол!» или «Судью на мыло!» в зависимости от ситуации.

Организаторы матчей по-разному выходят из ситуации в условиях пандемии. В «Гладбахе» стадион заполнили пластиковыми карточками болельщиков, в «Кельне» оформили кресла футболками, шарфами и мягкими игрушками. Но креативнее всего к решению проблемы подошли в Южной Корее.

Во втором туре чемпионата клуб «Сеул» рассадил на трибуны секс-кукол. Причем сделали все по правилам – с соблюдением дистанции и в масках. Хайп удался - в интернете быстро заметили, что 30 новых болельщиков – 28 дам и 2 парня не совсем живые работники секс-индустрии. На некоторых даже оказалась реклама местного сайта для взрослых. А когда футбольный клуб обвинили в рекламе секс-игрушек, «Сеул» оперативно извинился, сославшись на недопонимание с поставщиком, якобы они просили всего лишь рассадить в кресла манекенов. Официальный представитель клуба Ли Чжи Хун сказал, что ему даже в голову не пришло, что это могут быть секс-куклы.

Вот только не заметить разницу футбольный функционер, явно, не мог, да и подумаешь, извинился, зато «Сеул» не только выиграл матч, но и получил максимальный охват в мировых медиа за всю свою историю. В данном случае, корейцы рискнули и скорее всего, уже выпили не одну бутылку шампанского.