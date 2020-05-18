Нетрадиционный способ лечения коронавируса пропагандируют на Филиппинах. И это далеко не подорожник и заклинания

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В общем-то, никакого ноу-хау филиппинские врачи не изобрели, уже давно время от времени поборники всего натурального предлагают чудодейственное средство от всех болезней – мужскую сперму. Но обычные люди воспринимают такие рекомендации как поход к шарлатану- знахарю, а врачи лишь крутят пальцами у виска.

Но вот на Филиппинах, кажется, такие идеи воспринимаются всерьез. И даже предлагают таким способом лечить коронавирус. Вот тут доктор объясняет, что истощение полиаминов ведет к снижению иммунитета и предлагает восполнить его несколько нетрадиционным способом. Правда предупреждают, что сперма должна быть чистой, а анализ крови и других жидкостей донора обязателен.

Кстати, 32-летняя тренер личностного роста из Британии Трейси Кисс утверждает, что лучше всего употреблять «лекарство» ее сразу по выходу, «чтобы получить больше питательных веществ и пользы». «Но я часто храню ее в морозилке в лотке для кубиков льда про запас. Большинство людей думают, что я шучу, но я не так», - уверена странная дама.

"Если верить этому бреду, то первыми погибнут одинокие женщины на самоизоляции", "А как же более высокий процент смертности от коронавируса у мужчин?", - спрашивают пользователи Сети в комментариях у новости.