Украинские медики не могут получить доплаты за работу в условиях эпидемии

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18 мая 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля подписал указ о назначении дополнительных выплат медицинским работникам и врачам, контактирующим с инфицированными коронавирусом пациентами. После проверки выполнения указа выяснилось, что в большую часть медицинских учреждений деньги ещё не перечислены. При этом никого не отстранили от работы и не понизили в должности.



Из-за такого отношения государства медики вынуждены проводить протестные акции по всей стране. Для киевской клинической больницы № 8 доплаты перечислялись из городского фонда. Некоторые клиники объявили голодовки, из-за того, что зарплаты врачей вообще не изменились по сравнению с предыдущими месяцами.



В Сумах местные чиновники решили урезать свои зарплаты, а сэкономленные деньги направить врачам. Это позволило избежать протестов медиков в регионе.



Зеленский ежедневно получает от министра здравоохранения Максима Степанова сообщения о состоянии медицины. Причём чиновник доказывает, что все медики своевременно получают необходимые выплаты. Глава государства призвал укрепить сотрудничество Кабинета министров и региональных правительств с целью усиления борьбы с коронавирусом.



