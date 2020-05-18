США намерены засудить Китай за коронавирус

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18 мая 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Региональные министры юстиции США направили заявление в Конгресс, а также в международные комитеты, обвиняя Китай в сокрытии информации о распространении вируса и преднамеренном наращивании своих запасов лекарственных средств, медицинского оборудования, санитайзеров, масок.



Заявление направлено против Китая как государства, ряда министерств и руководства провинции Хубэй. Заявители оставляют на усмотрение суда сумму компенсаций. Вместе с этим в заявлении указано требование остановить «опасную деятельность распространителей вируса».



С аналогичными обращениями в суд обратились американские юридические конторы. Они также призывают привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая, как руководящий орган страны, за инфицирование американцев.



В определённой степени такие иски противоречат логике. Ответчики на момент появления и распространения вируса не находились на территории США и не совершали никаких противоправных действий против государства. Никакого злого умысла Китай по отношению к США не имел. Дополнительно к этому, вирус не нарушил гражданско-правовые связи китайских чиновников и американских частных лиц.



Вашингтон пытается назначить источником своих бед другое государство, отвлекая тем самым внимание граждан. Всё это позволит отсрочить вал судебных исков к собственному правительству и чиновникам.



