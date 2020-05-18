Маразмы недели: ребрендинг Крыма, Эрмитаж под запретом и литовский Сейм на службе Третьего рейха

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

На Украине, политические и общественные деятели которой традиционно составляют основу нашего антирейтинга, всё стабильно, всё идёт своим чередом, постоянно спотыкающейся походкой. Осознание того, что страна порабощена «кремлёвским игом», ежедневно обволакивает в маразматическую паутину всё новых персонажей, понятия не имеющих, куда и к чему приложить свои недюжинные патриотические способности и усилия.

Так, ни разу не посещавший Крымский полуостров с момента его возвращения в состав России «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич поведал миру, что в Верховной Раде создана рабочая группа с многообещающим для патриотов названием «Децентрализация для Крыма: украинский государственный проект», которая будет (о чём несложно догадаться) возвращать Крым Украине. Для этого, по словам Кориневича, первым делом необходимо переименовать крымские города и посёлки, от которых веет «советчиной».То есть, избавиться от наименований населённых пунктов, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

Антон Кориневич

Возглавляют список крымские сёла Бондаренково, Вилино, Геройское и Самохвалово. Первое носит имя лейтенанта 383-й стрелковой дивизии Отдельной Приморской армии, Героя Советского Союза, погибшего в его окрестностях, Владимира Бондаренко. Село Вилино, что под Бахчисараем, освобождали лётчики 214-й штурмовой Керченской дивизии генерал-майора Ивана Вилина, погибшего при обороне Севастополя. Герой Советского Союза, лётчик-истребитель Николай Самохвалов, не вернувшийся с боевого задания, дал своё имя родному селу. А село Геройское назвали в честь советских танкистов, павших в этом населённом пункте в неравном бою с фашистами.

В списке «ребрендинга», который поддержали (куда же без них?) лидеры запрещённой в России террористической группировки меджлис Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, десятки наименований, подлежащих «декоммунизации»: таков ответ впавших в маразм персонажей «на циничные вызовы имперской России».

«Здравый разум снова покинул высшее руководство Украины. Воистину, идиотизм - болезнь заразная. Идиоты, заседающие сейчас в Киеве, вместо того, чтобы работать, только и делают, что играют в переименование... Народ, которому скоро не из чего будет платить пенсии и зарплаты, надо же чем-то отвлекать! Ну, и потомки фашистских коллаборантов не могут смириться с памятью о подвиге советских солдат, поэтому пытаются насолить хотя бы таким гнусным и мелочным образом», - так отреагировал на очередную бредовую инициативу нуворишей экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Впрочем, на Украине в постмайданную эпоху развлекаются, кто как может и кто во что горазд. К примеру, Печерский райсуд Киева 12 мая в очередной раз заочно арестовал президента Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане в период в феврале 2014 года.

«Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога», - бодро зачитали приговор.

Заседание Печерского суда

Накануне, 4 мая, этот же суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. И это, как говорится, из свеженьких новостей: за прошедшие 6 лет Януковича «арестовывали» и «судили» в незалежной с завидной регулярностью. И плевать, что весь мир давно знает: Майдан расстреляли те, кто его затеял! Понимание того, что за это преступление до сих пор никто не наказан, умноженное на осознание факта «с Дона выдачи нет», позволяет украинским судам играть в поддавки с законом, о который постмайданные деятели давно вытерли ноги.

Поскольку президент Зеленский не в состоянии повлиять на происходящее, он решил исправно вносить свою лепту, день ото дня превращаясь в клинического идиота. Бравый шоумен подписал дискриминационный указ о продлении запрета на российские информационные ресурсы и соцсети, который был введён ещё его предшественником Петром Порошенко. Блокировка «Одноклассников» и «Яндекса» Зеленскому показалась сущим пустяком, поэтому он решил заблокировать активы и прекратить разрешения в отношении Эрмитажа, Пушкинского музея, Института археологии РАН, Русского географического общества, Института истории материальной культуры РАН, Института востоковедения РАН, Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» (Симферополь), Черноморского центра подводных исследований (Симферополь), Крымского регионального центра археологических исследований (Симферополь), Института археологии Крыма РАН, Московского государственного университета, Тульского государственного педагогического университета, Академии наук Республики Татарстан и прочее.

Владимир Зеленский

Чем Зеленскому не угодили картины из Эрмитажа, «Неаполь Скифский» и казанские учёные - тайна сия есть. Тем не менее, для украинцев все перечисленные организации теперь под запретом.

«Днище! Руководству Украины пора начать сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным. А острый дефицит или полное отсутствие мозгов можете не лечить - это не лечится», - подчеркнул председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Тем временем выжившая из ума националистка Ирина Фарион в эфире одного из львовских телеканалов заявила следующее: «События в Одессе 2 мая, на самом деле, остановили «Русскую весну» и проект «Новороссия». Это означает, что те люди, которые остановили эти события, должны были бы стать героями Украины. И публично эти герои Украины должны были бы ездить по всем школам и рассказывать детям, как нужно гнать сепаратистов, в частности, в профсоюз, и как эти сепаратисты сами, по собственной воле, будут себя поджигать».

Ирина Фарион

Это высказывание престарелой городской сумасшедшей, в принципе, можно было бы проигнорировать. Если бы не одно НО: именно так мыслят все украинские радикалы и те, кто развязал войну на Донбассе. Именно такие постулаты преподносят сейчас в украинских школах, и выращенные на нацистских идеях вчерашние школьники, не задумываясь, идут убивать своих идеологических оппонентов.

Национализм, отягощённый маразмом, заразен во всех его проявлениях. К сожалению, этот порок присущ не только Украине, где он на сегодняшнее время выражен наиболее ярко. Взять, к примеру, Литву: это микроскопическое государство тоже не прочь продемонстрировать свою ущербность. Так, на днях в Сейм Литвы по инициативе местных консерваторов Аудронюса Ажубалиса и Лауринаса Кащюнаса был внесён законопроект об учреждении «Дня агрессии СССР против Европы». Отмечать этот «праздник» планируется ежегодно 17 сентября. По мнению литовских депутатов, в Европе «нет места празднованию Дня Победы, так как были созданы условия для хозяйствования нацистов в Европе, а подписание пакта фактически позволило Гитлеру начать войну».

Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас

Напомним, 17 сентября 1939 года Красная армия фактически дошла до «линии Керзона», рекомендованной Антантой в период советско-польской войны 1920 года. СССР действовал согласно договорённостям, не нарушая международное право.

Исполнительный секретарь Российско-белорусской ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия» Дмитрий Суржик посоветовал литовским политикам отказаться от антисоветской риторики и вспомнить рекомендации СССР о создании коллективной безопасности. Помимо этого, историк напомнил о сотрудничестве прибалтийских спецслужб с Третьим рейхом, результатом которого стало выдворение евреев в Германию, где их судьба была предопределена.

«Что касается агрессии против Европы, то пусть эти депутаты вспомнят 7 июня 1939 года, когда министры иностранных дел Эстонии и Латвии прибыли в Германию для подписания с гитлеровским министром иностранных дел соответствующих пактов о ненападении и, фактически, о том, что они гарантируют безопасность вермахта при его нападении на Польшу», - посоветовал прибалтам историк.

А вот экс-советник президента России Андрей Илларионов решил напомнить о своём существовании более экстравагантно, нежели депутаты литовского Сейма, и, потрудившись напрячь имеющиеся извилины, назвал «дату реального начала войны России против Украины». Согласно его выводам, Россия объявила Украине войну 27 июля 2013 года во время визита президента Путина в Киев на конференцию «Православно-славянские ценности - основа цивилизационного выбора Украины», где Владимир Путин «испытал одну из своих первых технологий гибридной войны».

Андрей Илларионов

Подобные умозаключения Илларионова основаны на том, что в ходе упомянутой конференции Владимир Путин применил в отношении Украины предлог «НА» вместо предлога «В», который, по мнению чиновника, должен применяться «согласно всем правилам и канонам». Украинские СМИ дружно зааплодировали столь неожиданной «сенсации», отмечая, что, дескать, российский президент во всех своих выступлениях использует предлог «НА», чем разжигает конфликт, а лингвистические инструменты стали одним из видов оружия России в гибридной войне против Украины.

Исходя из этого, впору бы объявить «началом войны России против Украины» дату написания знаменитого «Завещания» Тараса Шевченко, в котором есть такие строки: «Как умру, похороните меня на могиле посреди широкой степи НА Вкраине милой». Но Илларионов (впрочем, как и подавляющее количество украинских патриотов) «Кобзарь» Тараса Шевченко не читал. А сама тема ежедневных вторжений «кремлёвской армии» В/НА до сих пор не раскрыта: словоблудие высказывающихся не выдерживает никакой критики.

На подобной риторике, увы, воспитывается молодёжь, в том числе, и в России. Молодёжь, считающая смыслом своей никчемной жизни выложить среди портретов фронтовиков на онлайн-акции «Бессмертного полка» изображения фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, генерала Андрея Власова и других нацистских преступников, осуждённых Нюрнбергским трибуналом. Четверых таких молодчиков «отловил» Следственный комитет РФ в Ульяновске, Перми, Самаре и Волгограде. В отношении них возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма, им грозит до трёх лет лишения свободы. К слову, Вячеслав Круглов из Ульяновска и Даниил Симонов из Перми оказались сторонниками Алексея Навального, самарский «шутник» Андрей Шабанов - членом регионального отделения Либертарианской партии России, а Денис Воронцов, проживающий в Волгограде, - выпускником одной из киевских школ, где он, по его признанию, увлекался изучением нацизма.