Жесткий карантин ​ в ОАЭ: еду по домам разносили волонтеры и полицейские​

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17 мая 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

С начала мая на территории ОАЭ уже началось небольшое ослабление карантина. Но весь апрель эта страна была буквально запертой на ключ.

Людям напрочь запрещали выходить на улицу. Продукты разносились по домам волонтёрами и полицейскими. Причём тот факт, что полиция разносила еду нуждающимся – неоспорим. Редко где по всему миру стражи порядка действовали подобным образом.

Многие районы страны были закрыты со всех сторон. Это было сделано для ещё большей сохранности граждан. Штраф за несанкционированный выход на улицу был катастрофическим даже для арабов – 5000 дирхамов (100 000 рублей). Те, кто выходил магазин, подвергались тщательному осмотру со стороны медиков и правоохранителей. Им измеряли температуру и проверяли на состояние здоровья. Маски и перчатки нередко давались совершенно бесплатно. Днём и ночью города тщательно обрабатывались дезинфекторами. Но сейчас всё уже совсем по-другому. Власти уже санкционировали постепенное снятие ограничений. Уже к середине лета эта страна может вернуться к нормальной жизни. Можно сказать, что ОАЭ прекрасно справились с коронавирусной ситуацией.

На сегодня количество заражённых в Эмиратах – 23 358 человек. 8512 уже успешно вылечились. Напомним, что ОАЭ считается одной из богатейших стран мира. Недаром же в простонародье говорят, что в Эмиратах «каждый дворник имеет по золотому автомобилю». Соответственно, и медицина в этой стране стоит на высшем уровне. Шейхи прекрасно позаботились о надлежащем уровне здравоохранения. Погибло пока только 220 человек, и местные надеются, что смертность уже не вырастет. Умершие в основном – это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого имеются различные патологии. Основное количество больных переносят заболевание в лёгкой или бессимптомной форме. Пациентов в критическом состоянии там уже попросту не имеется.