Греции удалось избежать итальянского сценария

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17 мая 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Кто только ни вторгался в земли великой Эллады за множество тысячелетий! И все рано или поздно понимали, что в эту страну лучше с войной не приходить.

То же самое стоит сказать про Covid-19, который явно рассчитывал развернуться на территории Греции, но с позором проиграл и повторил судьбу персидских захватчиков древности. Греция подготовилась к коронавирусу ещё в начале марта. Её правительство предчувствовало приход опасной инфекции. В этой стране карантин объявили раньше всех. С 23 марта там был введён режим полной изоляции. Чтобы выйти из дома, надо было оформить специальный пропуск. И всё же власти при этом немало помогли своим гражданам. На время эпидемии уменьшились многие налоги. Тем, кто экономически пострадал от коронавируса, было выделено пособие в 800 евро. Были и открыты круглосуточные медцентры для избавления многих больниц от нагрузки.

Сейчас Греция уже почти оправилась от недавно прошедшей инфекции. «Вирусные войска» были разбиты и отброшены назад. Медики и учёные справлялись на ура. С начала мая началось постепенное ослабление карантина. И вот уже сегодня в этой стране было открыто более, чем 500 пляжей для отдыхающих. Однако большая часть баров и ресторанов всё ещё продолжают работать в режиме «на вынос». Сами люди считают случившееся Божьим благословением. Ведь ситуация с вирусом действительно прошла благоприятно. Никакого итальянского сценария так и не повторилось. На данный момент в Греции всего 2819 заражённых. Вылечились уже 1374 человека. Они чувствуют себя вполне отлично. Были и умершие, в основном очень пожилые люди. Всего за всю эпидемию умерло 162 пациента.