В Египте планируют удлинить комендантский час​

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17 мая 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Covid-19 уже начинает «сбавлять обороты». Смертность постепенно падает, а количество исцелённых увеличивается.

Однако пока сохраняются страны, где вирус ещё свирепствует. Египет – как раз одно из таких государств. О полном снятии карантина там пока не помышляют. Напротив, местные власти планируют усилить меры предохранения от вирусной опасности. Во время праздника разговения будет удлинён комендантский час. С 30 мая планируется ввести масочный режим по всей стране. Вплоть до конца месяца останутся закрытыми все развлекательные заведения, рестораны, торговые центры и парки. Приостановят и работу общественного транспорта. Страна уже начинает напоминать закрытую территорию.

Но всё же в июне правительство планирует начать плавный переход к снятию ограничений. Пока что это только обсуждается на конференциях. Обещаний по этому поводу никто не даёт. На сегодняшний день в Египте всё ещё много заболевших. Число инфицированных доходит до 11 719. Полностью вылечилось от коронавируса 2950 человек. Умерло 612 заболевших, и в основном это пожилые люди, инвалиды или те, у кого слабый иммунитет. Вирус по-прежнему путешествует по Египту. Новые заражённые продолжают выявляться с каждым днём. До полной победы в этой войне всё ещё очень далеко.