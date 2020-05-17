Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Власти США выделят деньги для «разъяснения» жителям Китая сути американской внешней политики

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Власти США выделят деньги для «разъяснения» жителям Китая сути американской внешней политики
фото: pixabay.com

Власти США намерены «разъяснить» народу Китая суть американской внешней политики.  Госдепартамент объявил открытый конкурс для организаций на подачу заявок на осуществление программ в поддержку деятельности, ориентированной на разъяснение жителям КНР внешней политики, ценностей и культуры США.

Согласно описанию гранта, на финансирование каждого из проектов в рамках этой программы может быть направлено до $150 тысяч.  Приоритетной в рамках программы будет деятельность, связанная, с содействием «свободной и справедливой двухсторонней торговле, защите интеллектуальной собственности», а также с оказанием «помощи в понимании преимуществ свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Участники программы будут вовлечены в работу над «стимулированием обмена мнениями» о региональной безопасности в Восточной Азии. В этом контексте также будет обсуждаться вопрос о противодействии распространению ядерного оружия. Гонконг, Макао и Тайвань эта программа не затронет.

ИЧ

В мире

Bloomberg изменил название статьи об «убийстве русских коронавирусом» после критики Захаровой

Bloomberg изменил название статьи об «убийстве русских коронавирусом» после критики Захаровой

Агентство Bloomberg изменило название статьи: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В материале автор пытался разобраться в показателях смертности в России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Саратовской области новых заражений коронавирусом людей - 121, из них 14 - дети

й