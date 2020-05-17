Власти США выделят деньги для «разъяснения» жителям Китая сути американской внешней политики

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17 мая 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Власти США намерены «разъяснить» народу Китая суть американской внешней политики. Госдепартамент объявил открытый конкурс для организаций на подачу заявок на осуществление программ в поддержку деятельности, ориентированной на разъяснение жителям КНР внешней политики, ценностей и культуры США.

Согласно описанию гранта, на финансирование каждого из проектов в рамках этой программы может быть направлено до $150 тысяч. Приоритетной в рамках программы будет деятельность, связанная, с содействием «свободной и справедливой двухсторонней торговле, защите интеллектуальной собственности», а также с оказанием «помощи в понимании преимуществ свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Участники программы будут вовлечены в работу над «стимулированием обмена мнениями» о региональной безопасности в Восточной Азии. В этом контексте также будет обсуждаться вопрос о противодействии распространению ядерного оружия. Гонконг, Макао и Тайвань эта программа не затронет.