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17 мая 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sunday Times

Роман Абрамович, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Три российских бизнесмена - миллиардера включены в список богатейших жителей Великобритании.

Согласно рейтингу британской газеты Sunday Times, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович - самые богатые британские жители.

На седьмой позиции рейтинга Алишер Усманов с состоянием 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 триллиона рублей).

Михаил Фридман в этом году занял 11 строчку рейтинга. Его состояние издание Sunday Times оценивает в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов (911 миллионов рублей). Роман Абрамович опустился с 9 позиции на 12. Его состояние составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллионов рублей).

На первом месте в рейтинге британский миллиардер, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон с состоянием 16,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Про российских миллиардеров известно, что они передали России огромные суммы на борьбу с коронавирусом. Усманов - 10,5 миллиардов рублей.