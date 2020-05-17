Три российских бизнесмена - миллиардера включены в список богатейших жителей Великобритании.
Согласно рейтингу британской газеты Sunday Times, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович - самые богатые британские жители.
На седьмой позиции рейтинга Алишер Усманов с состоянием 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 триллиона рублей).
Михаил Фридман в этом году занял 11 строчку рейтинга. Его состояние издание Sunday Times оценивает в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов (911 миллионов рублей). Роман Абрамович опустился с 9 позиции на 12. Его состояние составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллионов рублей).
На первом месте в рейтинге британский миллиардер, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон с состоянием 16,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Про российских миллиардеров известно, что они передали России огромные суммы на борьбу с коронавирусом. Усманов - 10,5 миллиардов рублей.