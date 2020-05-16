В Ливии заявили об уничтожении российского комплекса «Панцирь»

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16 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

на скриншоте карты якобы место уничтожения ЗРПК "Панцирь-С1"

Правительство национального согласия выступило с заявлением об уничтожении зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Пока неизвестно фейк это или правда.

Как утверждается, «Панцирь-С1» был уничтожен на авиабазе аль-Ватыя. В качестве доказательства опубликовано видео. Но что там происходит непонятно.

«ПНС Ливии сообщает, что им удалось уничтожить ЗРПК "Панцирь-С1" на юго-востоке авиабазы аль-Ватыя», — поясняется в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах виден черный дым возле одного из ангаров. Оператор осуществляет съемку окрестностей. По картинке можно различить ряд других ангаров.

Даже если комплекс действительно был уничтожен, это было сделано не в тот момент, когда он находится в боевом положении.