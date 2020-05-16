Карибский прорыв. Коронавирусные успехи на территории Кубы

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16 мая 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Кубинская ситуация с коронавирусом – одна из самых благоприятных на планете. Несмотря на многие политические проблемы и местный полумонархический режим, республика Куба выходит из этой войны настоящим победителем.

Власти ещё с апреля месяца начали вводить на территории страны всевозможные ограничения. Но эти ограничения никак не походили на диктаторские. Людям разрешалось выходить из домов и гулять по улицам, правда не просто так, а в плотно одетых масках. При входе в любое помещение надо было строго-настрого обрабатывать руки хлоркой, дабы искоренить любые вредоносные организмы. По телевизору то и дело выступали представители власти с заявлениями о необходимости самоизоляции. Люди, воспитанные строгой пропагандой революции и коммунизма, с охотой прислушивались к правительству, которое действительно о них позаботилось.

Куба стала одним из самых эффективных борцов с китайской инфекцией. К тому же уровень здравоохранения здесь всегда был высоким. Ведь медики там проходят профессиональную подготовку в армейском стиле. Любая даже самая маленькая ошибка не прощается. На данном этапе количество заболевших на территории этой страны не достигает и 2000 (точная цифра – 1862). Вылечилось уже 1460 человек. Они чувствуют себя вполне неплохо. Были, конечно, и умершие, и их число достигло 79. В основном болезнь у кубинцев протекала в лёгкой или бессимптомной форме. Некоторые совсем не ощущали себя больными. Сами же местные жители благодарят своё правительство за помощь и рассчитывают на скорое освобождение от коронавирусной угрозы.