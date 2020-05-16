В нищем Сомали коронавирус почти не встречает сопротивление

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В самой худшей из стран мира под названием Сомали ещё 16 марта был зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас на территории этого государства уже 1284 пациента с пневмонией. 53 человека погибли от осложнений и от отсутствия должной поддержки. Число вылечившихся пока ещё не приблизилось даже к 150. Точное количество исцелённых – 135 человек. В Сомали и без коронавируса имеется множество разных заболеваний, косящих людей без всякой жалости. К тому же не стоит забывать и про ужасающие условия жизни. Постоянные войны, голод, нищета, пиратство и разгул терроризма давно стали нормой для этого небольшого африканского государства.

Жители Сомали крайне уязвимы к различным инфекциям, ввиду почти полного отсутствия здравоохранения. Напомним, что эта страна находится в войне с различными террористическими организациями. До сих пор там зафиксировано действие группировки «Аш-Шабаб», которая всячески подрывает экономику державы. Террористы нередко нападают даже на медперсонал. В больницах же всё намного страшнее. Там не хватает даже банальных вентиляторов, не говоря уже об аппаратах ИВЛ. Если инфекция и дальше начнёт распространяться по территориям Сомали, погибнет не меньше нескольких тысяч человек.