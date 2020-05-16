В США большинство конгрессменов проголосовали за выделение ещё $3 трлн на поддержку экономики

Палата представителей США приняла законопроект о выделении ещё трех триллионов долларов на поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. За выделение очередного транша на поддержку экономики проголосовали 208 конгрессменов, против - 199 членов Палаты представителей.
Теперь ожидается голосование по этому законопроекту в сенате Соединенных Штатов Америки.
Известно, что с начала 2020 года государственный долг США вырос почти на два триллиона долларов и впервые в истории превысил отметку 25 триллионов долларов.