В США большинство конгрессменов проголосовали за выделение ещё $3 трлн на поддержку экономики

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16 мая 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Доллары США, фото: pixabay.com

Палата представителей США приняла законопроект о выделении ещё трех триллионов долларов на поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. За выделение очередного транша на поддержку экономики проголосовали 208 конгрессменов, против - 199 членов Палаты представителей.

Теперь ожидается голосование по этому законопроекту в сенате Соединенных Штатов Америки.

Известно, что с начала 2020 года государственный долг США вырос почти на два триллиона долларов и впервые в истории превысил отметку 25 триллионов долларов.