Как страны ЕС собрались открывать границы

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16 мая 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

На этой неделе Еврокомиссия представила принципы и рекомендации, которые помогут странам-участницам скоординированно восстановить свободное передвижение через внутренние границы ЕС, оживить туристическую отрасль и транспорт, замороженные кризисом COVID-19.

По статистике, 267 миллионов жителей ЕС, а это составляет более 60% населения Евросоюза, совершают в год как минимум одну поездку в отпуск. Летом на дорогах, ведущих с севера на юг и обратно, наблюдается явление, которое в транзитных Франции и Швейцарии называют «переселением народов».

«Постепенное возвращение возможности путешествовать, заниматься туризмом, видеться с родными и друзьями будет для граждан ясным сигналом о том, что их огромные жертвы не были напрасными, - сказала на пресс - конференции комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. - Пока у нас нет вакцины, вирус останется с нами, как и риск заражения. С миллионом выявленных случаев COVID-19 мы не можем себе позволить ослабить бдительность. Просто надо научиться безопасно путешествовать в этой новой нормальности».

У государств нет желания сохранять пограничный контроль дольше, чем необходимо. Но страны и даже их отдельные регионы находятся на разных уровнях по эпидемиологической обстановке, принятым санитарным мерам, потенциалу здравоохранения.

Брюссель предлагает членам ЕС скоординированный подход из нескольких этапов. Сейчас - нулевой этап, обозначила точку отсчета комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Границы закрыты, необязательные поездки запрещены, транспорт стоит.

На первом этапе страны ЕС постепенно начнут снимать ограничения на поездки и пограничный контроль. Скорее всего, сначала это произойдет между регионами и странами со схожей эпидемиологической ситуацией.

На втором этапе открываются все внутрисоюзные границы и снимаются все ограничения на поездки. Разумеется, на границах стран ЕС, не входящих в шенгенское пространство, останется паспортный контроль. Сроки этапов пока не определены.

«Мы предлагаем, - и я отстаиваю эту идею, - поэтапный и координированный подход, при котором начинают открывать границы между регионами и странами с достаточно схожей эпидемиологической обстановкой. В этом случае уровень передачи инфекции будет низким», - говорит комиссар ЕС по здравоохранению.

Кириакидес перечислила критерии для возобновления поездок, установленные Еврокомиссией:

- в регионах и странах, желающих открыться для туризма и путешествий, статистические показатели по заражению коронавирусом должны не только значительно снизиться, но и стабилизироваться. Эти регионы и страны должны иметь достаточный потенциал систем здравоохранения (больниц и отделений интенсивной терапии, медперсонала, защитных средств) на случай вспышек заболевания;

- медпомощь должна быть гарантирована всем, включая приезжих из других стран союза;

- страны - участницы ЕС должны следить за динамикой распространения вируса, наладить отслеживание контактов, а также предоставлять всю полноту информации о мерах, принимаемых на местах и правилах индивидуальной предосторожности.

Главные условия для любых перемещений - социальное дистанцирование, соблюдение правил личной гигиены, маски, где они требуются, а дальше - надежда на готовность местных систем здравоохранения. Основной принцип: гражданин ЕС в любой стране Евросоюза - у себя дома.