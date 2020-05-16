Теперь уже и в Чили. Южноамериканская вирусная война

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Если Европа уже начинает смягчать карантин из-за отступления вируса, то в Южной Америке всё только начинается.

Недавно Бразилия подверглась масштабному нашествию Covid-19. Ситуация там едва ли не вышла из-под контроля властей. Теперь же прирост наблюдается и на территории Чили. В Чили с 13 мая действует тотальный карантин в столичном регионе. Людям старше 75 лет по всей стране запрещено появляться на улице. Ряд пациентов из столицы с коронавирусной инфекцией массово вывозят в медучреждения других городов из-за банальной нехватки мест. Ситуация пока ещё остаётся весьма серьёзной. Медики работают буквально на износ.

На данный момент число заражённых на территории Чили превышает 30 000 человек. Точная цифра – 39542. 394 человека уже скончались. В основном умершие – это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Но всё же многие аналитики считают, что не стоит демонизировать ситуацию в Чили. Ведь значительно растёт и число выздоровевших. Исцелённых уже больше 16 000 человек. Они уже преодолели все тяжёлые испытания и чувствуют себя вполне неплохо. К тому же заболевания в основном проходят в лёгкой или бессимптомной форме, как самый обычный грипп.