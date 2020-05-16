Премьер Индии выразил Трампу благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

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16 мая 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

премьер Индии Нарендра Моди и глава США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди днем в субботу, 16 мая, выразил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу благодарность за помощь стране в борьбе с коронавирусом нового типа.

Ранее Трамп заявил, что США направят в Индию аппараты ИВЛ. Кроме того, американский лидер отметил, что страны совместно работают над созданием вакцины от COVID-19.

Нарендра Моди отметил, что в тяжелые времена страны должны работать вместе и делать все возможное, чтобы освободить мир от коронавируса нового типа.

Напомним, в Индии число зараженных COVID-19 превысило 85 тысяч человек.