Премьер Индии выразил Трампу благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

Премьер-министр Индии Нарендра Моди днем в субботу, 16 мая, выразил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу благодарность за помощь стране в борьбе с коронавирусом нового типа.
Ранее Трамп заявил, что США направят в Индию аппараты ИВЛ. Кроме того, американский лидер отметил, что страны совместно работают над созданием вакцины от COVID-19.
Нарендра Моди отметил, что в тяжелые времена страны должны работать вместе и делать все возможное, чтобы освободить мир от коронавируса нового типа.
Напомним, в Индии число зараженных COVID-19 превысило 85 тысяч человек.