Как падающий рейтинг Трампа повлияет на выборы в сенат США

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Правящая Республиканская партия США может лишиться контроля над сенатом по итогам ноябрьских выборов. Причинами этого могут стать - сложнейшая ситуация в экономике и действия президента Дональда Трампа по борьбе с COVID-19.

Основная интрига на ноябрьских выборах в США заключается, безусловно, в том, кто займет президентское кресло: нынешний глава государства республиканец Дональд Трамп или его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден. Однако не менее интересным будет и возможное изменение расклада сил в конгрессе, где верхнюю палату сейчас контролируют однопартийцы Трампа. У республиканцев - 53 места, у демократов - 45, еще два мандата - у независимых сенаторов.

По оценке газеты The Hill , одним из основных поводов для критики в отношении Трампа, является то, что его администрации потребовалось слишком много времени для развертывания системы тестирования на коронавирус. Не могли не сказаться на рейтингах президента-миллиардера его странные, а порой и просто опасные высказывания по мерам, которые можно было бы принять для борьбы с COVID-19, например, знаменитое заявление о возможном введении дезинфицирующих средств в человеческий организм.

Еще одним значимым фактором, влияющим на рейтинги, является плачевное состояние американской экономики. За время пандемии безработных в США стало свыше 20 миллионов человек.

Прогнозы социологов в отношении некоторых сенаторов от Республиканской партии, также не дают им поводов для оптимизма. Например, Стив Дэйнс из Монтаны, который совсем недавно мог быть практически уверенным в избрании на новый срок, сейчас отстает от своего оппонента-демократа, губернатора Стива Баллока. Джони Эрнст из Айовы, шансы которого на переизбрание также были вполне ощутимыми, оказался участником жесткой схватки с демократом Терезой Гринфилд. Не лучше дела и у некоторых других сенаторов-республиканцев.

Ситуация с коронавирусом определенно будет задавать тон на предстоящих выборах - и президентских, и выборах в обе палаты конгресса.

«Сейчас абсолютно понятно, вокруг чего пойдут выборы в этом году - вокруг пандемии, реакции на нее и выяснения того, кто несет ответственность», - отмечает декан факультета политологии Университета Мэна Эми Фрид.

Многие эксперты уверены, что основная проблема для кандидатов в сенат от Республиканской партии - это правильный баланс: соблюдение определенной дистанции с президентом при сохранении общей партийной линии.