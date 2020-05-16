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США готовятся нанести удар по китайскому бренду

, 13:56 [ «Аргументы Недели», ]

США готовятся нанести удар по китайскому бренду
фото: соцсети

Министерство торговли США под предлогом защиты национальной безопасности внесло поправки в правила экспорта. Если их утвердят, возможности китайской компании Huawei Technologies получать полупроводники от мировых производителей будут ограничены.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США намерено ограничить возможности компании Huawei Technologies в использовании американских технологий и ПО для разработки и производства своих полупроводников. Поправки к правилам экспорта, по сообщению министерства, «стратегически направлены против приобретения Huawei тех полупроводников, которые являются прямым продуктом ПО и технологий США».

Huawei является вторым по величине в мире производителем смартфонов, и для компании эти ограничения станут серьезным ударом. По сообщению китайских СМИ, КНР уже подготовлены ответные меры. Среди них - внесение американских компаний в «список ненадежных юридических лиц», угрожающих национальной безопасности Китая; инициирование расследований в отношении таких компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple в соответствии с китайскими нормативно-правовыми актами (закон о кибербезопасности и антимонопольное законодательство).

Кроме этих планируемых ответных мер, Китай рассмотрит возможность отказа от закупки самолетов Boeing. Издание Global Times подчеркивает, что все перечисленные американские компании «очень зависят от китайского рынка».

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