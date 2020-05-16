Как Япония выходит из режима ЧС

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16 мая 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С 15 мая в Японии начали снимать ограничения режима чрезвычайной ситуации. Пока это происходит в 39 из 47 префектур страны со 126 миллионным населением.

Ограничения сохраняют в крупнейших экономических и культурных центрах. В первую очередь - это Токио, где наибольшее в стране количество инфицированных вирусом нового типа.

Ситуация с коронавирусом в Японии становится заметно лучше. 15 мая в Токио зафиксировано всего 9 новых случаев заражения и семь умерших, а всего по стране - четырнадцать. Постепенно сокращается число тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии с подключением к аппаратам ИВЛ. В настоящее время их чуть больше 240.

Ограничения начнут постепенно сниматься, когда за неделю число выявленных зараженных будет в день в среднем менее 20 человек. Отделения больниц для коронавирусных пациентов при этом должны быть заполнены менее чем на 60 процентов. В Токио надеются, что в ближайшие недели эти показатели будут достигнуты.