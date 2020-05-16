Турция позволила россиянам въезжать в страну для лечения

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16 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

крыло самолета, pixabay.com

Власти Турции позволили гражданам Российской Федерации и некоторых других стран пересекать границу для прохождения лечения в медицинских учреждениях. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Данное решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению режима карантина, введенного в связи с коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что разрешение распространяется также для граждан Великобритании, Германии, Греции, Азербайджана, Грузии, Джибути, Казахстана, Ирака, Катара, Ливии, Киргизии, Молдавии, Нидерландов, Туркмении, Узбекистана и Украины.

Уточняется, что пересекать границу с Турцией будет позволено лишь тем пациентам, у которых отрицательный результат теста на COVID-19.