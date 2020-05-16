Во время поиска сокровищ в Греции погибли четыре человека

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16 мая 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Loutraki365

пещера, pixabay.com

В пещере под городом Лутраки в Греции во время поиска сокровищ погибли четверо мужчин в возрасте от 34 до 50 лет. Город расположен на берегу Коринфского залива, примерно в 90 километрах от Афин.

Супруга одного из погибших сообщила в полицию о том, что в пещере находятся тела четырех мужчин. Сегодня рано утром пожарные подняли погибших на поверхность. В операции принимал участие 21 спасатель и пять машин.

Точная причина смерти искателей сокровищ к настоящему моменту не установлена, однако наиболее вероятным сценарием является то, что мужчины взорвали в замкнутом пространстве некое устройство – у некоторых погибших в руках находились провода.