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В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19
лаборатория, pixabay.com

Китайские ученые к настоящему моменту испытали пять вакцин от COVID-19 на более чем 2500 добровольцах. Об этом сообщил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.

Подчеркивается, что в настоящий момент в Китае есть одна рекомбинатная вакцина, созданная на базе аденовирусного вектора, а также четыре инактивированных вакцины. Все они имеют одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Цзэн Исинь уточнил, что клинические испытания на первой и второй фазе уже начались, данных о побочных эффектах в рамках тестирований к настоящему моменту не получено.

Предполагается, что к июлю 2020 года китайские ученые завершат вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин.

ЕТ

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