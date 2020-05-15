Бразильский коронавирусный антирекорд

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15 мая 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Война с коронавирусом идёт с переменным успехом, особенно в странах Азии и Европы. Но вот Бразилию сейчас едва ли можно назвать страной-победительницей. Ситуация с COVID-19 в этой стране ухудшилась многократно.

Буквально за сутки выявлено 14 000 заражённых. На лицо самый настоящий испанский сценарий. По словам экспертов, Бразилия вышла на пик эпидемии. Многие ожидают, что в скором времени коронавирусная болезнь пойдёт на спад. Но до этого момента стране и её жителям суждено пройти немало трудных испытаний. В особенности невзгоды свалились на врачей и учёных, которые уже забыли про отдых и сон.

На данный момент в Бразилии больше 200 000 заражённых. Точная цифра – 206 507. В критическом состоянии находится не менее 8000 человек. Они все подключены к аппаратуре ИВЛ. Количество жертв достигло 14 131, и это настоящий антирекорд. Подобного в Бразилии не случалось даже во времена всяких вспышек лихорадок. Но помимо заболевших есть и выздоровевшие. Число исцелённых стремительно приближается к 80 000-м. На сегодня оправившихся от болезней уже 79 479 человек. Ситуация действительно серьёзная. Многие жители резко критикуют своё правительство за наплевательское отношение в начале эпидемии. Ведь не стоит забывать, что президент Бразилии Болсонару был одним из первых, кто назвал коронавирусную болезнь – обычной простудой.